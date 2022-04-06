أوضح الشيخ سعد الشثري حكم استعمال معجون الأسنان والسواك للصائم في نهار رمضان.

وقال الشيخ الشثري في برنامج فتاوى رمضان على قناة السعودية إن استعمال معجون الأسنان لا حرج فيه طالما لا يدخل إلى جوف الصائم ويقتصر استعماله على تنظيف الأسنان.

واستدرك الشيخ بالقول إنه قد يدخل بعض من الأجزاء المتحللة في هذا المعجون إلى جوف الإنسان وهنا يكره استعماله ولكنها ليست كراهة تحريم.

كما أفاد أنه لا حرج في استعمال السواك ليلًا أو نهارًا بالنسبة للصائمين فلا يبطل الصوم وهو سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم.