أوضح الشيخ سعد الشثري حكم استعمال معجون الأسنان والسواك للصائم في نهار رمضان.
وقال الشيخ الشثري في برنامج فتاوى رمضان على قناة السعودية إن استعمال معجون الأسنان لا حرج فيه طالما لا يدخل إلى جوف الصائم ويقتصر استعماله على تنظيف الأسنان.
واستدرك الشيخ بالقول إنه قد يدخل بعض من الأجزاء المتحللة في هذا المعجون إلى جوف الإنسان وهنا يكره استعماله ولكنها ليست كراهة تحريم.
#فتاوى_رمضان | الشيخ سعد الشثري.. ما حكم استخدام السواك أثناء الصيام؟ #قناة_السعودية pic.twitter.com/q28mIwygPg
— قناة السعودية (@saudiatv) April 6, 2022
كما أفاد أنه لا حرج في استعمال السواك ليلًا أو نهارًا بالنسبة للصائمين فلا يبطل الصوم وهو سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم.
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