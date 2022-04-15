حث إمام وخطيب المسجد الحرام الشيخ سعود الشريم المسلمين على اغتنام ما بقي من شهر رمضان المبارك الذي أوشك نصفه على الانتهاء.

فيديو | خطيب #المسجد_الحرام باكيًا في خطبته:

انتصف شهر #رمضان فاغتنموا ما بقي منه فإنه سريع الانقضاء #الإخبارية pic.twitter.com/RrfpV9lf9U — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) April 15, 2022

وخلال خطبة الجمعة اليوم من المسجد الحرام غالب الشيخ الشريم دموعه وهو يقول إنه قبل أيام كنا نهنئ بعضنا البعض بقدوم شهر الخير وها هو يوشك على الانتهاء.

فيديو | خطيب #المسجد_الحرام متأثرا: أتشكون للناس همومكم والله ينزل كل ليلة في السماء الدنيا فيقول من يدعوني فأستجيب له؟ #الإخبارية pic.twitter.com/QvpOhdt8tH — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) April 15, 2022

وتابع : انتصف شهركم فاغتنموا ما بقي منه فإنه سريع الانقضاء. وأضاف خطيب المسجد الحرام متأثرًا: “أتشكون للناس همومكم والله ينزل كل ليلة في السماء الدنيا فيقول من يدعوني فأستجيب له؟”.

آداب الدعاء

وأشار إلى أن من آداب الدعاء عدم الانقياد للعاطفة التي تجر إلى تتبع غرائب الأدعية ووحشي الألفاظ؛ لئلا يغلب عليها استحلاب العاطفة فتنقلب إلى وعظ على حساب الابتهال، فضلاً عن كونها مظنة الوقوع في المعاني الفاسدة من جهة الاعتقاد أو من جهة دلالات الألفاظ ومن آدابه لا سيما في عموم المساجد التي يؤمها المصلون، أن يتخير الأئمة من الأدعية جوامعها وأنفعها، وما فيه مصلحة عامة للمسلمين في دنياهم وأخراهم، والدعاء لولاة أمور المسلمين بالتوفيق لما فيه صلاح الإسلام والمسلمين، مشدداً على تجنب السجع المتكلف والتفصيل المكروه في الدعاء.