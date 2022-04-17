أكد رئيس هيئة علماء المسلمين، الشيخ الدكتور محمد العيسى أن القلق من العين ينالُ من كمالِ العقيدة، مشيرًا إلى أن عدم إيمان بعض الناس بالحسد لا ينفي وجوده.

وأضاف الشيخ العيسى خلال حلقة اليوم من برنامج بالتي هي أحسن أن المسلم الحق لا يجب أن يقلق من الحسد أو يخشاها بل يتوكل على الله سبحانه وتعالى مصداقًا لقول الحق:” وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ ۚ”.

وأضاف أن المؤمن ينطلق من عقيدة التوحيد مصداقًا لقوله تعالي: “الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ”.

حكم العين وحسد غير المسلم

ولفت الشيخ العيسى إلى أنه لا يجوز حسد الغير حتى لو كان من غير المسلمين.

فهناك آيات من القرآن تحث على بر غير المسلمين، منها قوله تعالى: “لَّا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ”، وأشار إلى أنه لا يستقيم الأمر أن نبرهم استجابة لأمر الله وأن نحسدهم على النعم.