أكد رئيس هيئة علماء المسلمين، الشيخ الدكتور محمد العيسى أن القلق من العين ينالُ من كمالِ العقيدة، مشيرًا إلى أن عدم إيمان بعض الناس بالحسد لا ينفي وجوده.
رئيس هيئة علماء المسلمين: القلقُ من العَين ينالُ من كمالِ العقيدة@MhmdAlissa@MWLOrg
اشترك بعرض رمضان على الباقة السنوية
6 شهور علينا و 6 عليكhttps://t.co/eRCA5QCADP#ShahidVIP#رمضان_يجمعنا #بالتي_هي_أحسن pic.twitter.com/PhzjpCbVbc
— MBC1 (@mbc1) April 17, 2022
وأضاف الشيخ العيسى خلال حلقة اليوم من برنامج بالتي هي أحسن أن المسلم الحق لا يجب أن يقلق من الحسد أو يخشاها بل يتوكل على الله سبحانه وتعالى مصداقًا لقول الحق:” وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ ۚ”.
وأضاف أن المؤمن ينطلق من عقيدة التوحيد مصداقًا لقوله تعالي: “الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ”.
حكم العين وحسد غير المسلم
ولفت الشيخ العيسى إلى أنه لا يجوز حسد الغير حتى لو كان من غير المسلمين.
فهناك آيات من القرآن تحث على بر غير المسلمين، منها قوله تعالى: “لَّا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ”، وأشار إلى أنه لا يستقيم الأمر أن نبرهم استجابة لأمر الله وأن نحسدهم على النعم.
اترك تعليقاً