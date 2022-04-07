كشف عضو هيئة كبار العلماء الشيخ عبدالله المطلق أن حكم سحب الدم في نهار رمضان لإجراء التحاليل الطبية يأخذ حكم الحجامة.

#فتاوى_رمضان | الشيخ عبدالله المطلق : يجيب عن حكم سحب الدم لإجراء التحاليل. #قناة_السعودية pic.twitter.com/Ptd218aPKy

— قناة السعودية (@saudiatv) April 7, 2022

حكم الحجامة وسحب الدم

ولفت خلال استضافته في برنامج فتاوى رمضان على قناة السعودية إلى أن الأحاديث الصحيحة ترى أن الحجامة تفطر، ومنها حديث أفطر الحاجم والمحجوم ولفت إلى أن هناك أيضا أحاديث رويت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنها لا تفطر.

وتابع أنه بالنسبة لرأيه فقد كان يرى أن الحجامة تفطر حتى اطلع على حديث رواه أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم وصححه الإمام الدارقطني يقول إن الحجامة لا تفطر وهذا الحديث اعتمده ابن تيميه وعليه يضيف عضو هيئة كبار العلماء فإن الحجامة لا تفطر وكذلك سحب الدم.