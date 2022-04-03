أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد 3 أبريل 2022، عن تسجيل 78 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وتعافي 285 حالة، وتسجيل حالة وفاة.

إجمالي الإصابات

وبلغ إجمالي حالات الإصابة تراكميا (751,076) حالة، وبلغ عدد الحالات الحرجة (95) حالة حرجة تتلقى الرعاية في العنايات المركزة، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي (735,105) حالات.

إجمالي حالات الوفاة

في حين ارتفعت حصيلة الوفيات بفيروس كورونا المستجد “كوفيد 19″، إلى (9,048) حالة وفاة.

كما بلغ إجمالي الجرعات المعطاة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا (63,148,448) جرعة لقاح.