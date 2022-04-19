أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء 19 أبريل 2022، تسجيل 143 إصابة جديدة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية، وتسجيل 240 حالة تعافٍ جديدة.

إجمالي الإصابات والتعافي

وأوضحت بيانات الوزارة، ارتفاع إجمالي إصابات فيروس كورونا في السعودية إلى 752,848 حالة، كما بلغ إجمالي حالات الشفاء إلى 739,536 حالة.

عدد جرعات اللقاح

وأشارت الوزارة إلى تسجيل 3 حالات وفاة، ليصل إجمالي حالات الوفاة منذ بدء جائحة كورونا وحتى الآن، إلى 9,072 حالة.

وتابعت الوزارة، أن عدد جرعات لقاحات كورونا المعطاة في المملكة بلغ حتى الآن (63,877,110) جرعات، بجميع المناطق والمحافظات.