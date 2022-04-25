كما تم تسجيل حالة وفاة جديدة، ليصل بذلك عدد الوفيات الإجمالي إلى (9,079) فيما وصل إجمالي الحالات المؤكدة في السعودية إلى (753,526) حالة، تعافى منهم (740,871) حالة، بينما وصل عدد الحالات النشطة إلى (3,576) حالة.

رفع الإجراءات الاحترازية

وكان مصدر مسؤول في وزارة الداخلية، صرح بأنه تقرر اعتبارًا من فجر يوم الأحد 6 مارس 2022، رفع الإجراءات الاحترازية والوقائية المتعلقة بمكافحة جائحة كورونا، حيث تقرر إيقاف تطبيق إجراءات التباعد في المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف والجوامع والمساجد، مع الاستمرار بالإلزام بلبس الكمامة فيها.