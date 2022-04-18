أعلنت وزارة الصحة اليوم الاثنين، تسجيل 133 إصابة جديدة بفايروس كورونا المستجد المسبب لمرض كوفيد-19، فيما رصدت تعافي 259 حالة.

إجمالي الإصابات

وأضافت وزارة الصحة، أن إجمالي حالات الإصابة تراكميا منذ ظهور أول حالة في السعودية بلغ نحو 752705 حالة، وبلغ عدد الحالات الحرجة 56 حالة حرجة تتلقى الرعاية في العنايات المركزة.

حالات التعافي

فيما بلغ إجمالي حالات التعافي من فيروس كورونا 739296 حالة، في حين ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 9069 حالة.

ونصحت وزارة الصحة الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فايروس كورونا.