أوضحت وزارة الصحة، الطريقة والخطوات الصحيحة لاستخدام بخاخ الربو للأطفال (القمع)، والتي تتضمن التأكد من سلامة القمع وتركيبه بشكل صحيح، مع رج البخاخ عدة مرات قبل نزع الغطاء.

الخطوات الصحيحة لاستخدام بخاخ الربو للأطفال

وأشارت الوزارة، إلى أن خطوات الطريقة الصحية تشمل التالي:

1- وضع فتحة البخاخ في نهاية القمع المخصص لذلك

2- وضع القناع على وجه الطفل بحيث يغطي الفم والأنف

3- وضع السبابة على عبوة البخاخ والإبهام أسفل القمع الموصل

4- قيام الطفل بإخراج الهواء من رئتيه (زفير).

ونوهت إلى أن تلك الخطوات تتضمن أيضاً الضغط على عبوة البخاخ مرة واحدة، وترك الطفل يأخذ شهيقاً عميقاً لمدة ست مرات على الأقل، مع إمكانية تكرار نفس العملية بعد مرور 30 ثانية وترك الطفل يغسل فمه بالمضمضة بالماء.