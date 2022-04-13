تمكن بفضل الله فريق طبي متخصص بمستشفى أجياد للطوارئ عضو التجمع الصحي بمكة المكرمة من إنقاذ حياة معتمر سوري الجنسية يبلغ من العمر 57 عاماً بعد تعرضه لجلطة دماغية وضعف في الطرف الأيمن العلوي والسفلي أثناء أداء العمرة.

تفاصيل الحالة:

ونُقل المريض إلى مراكز طوارئ الحرم و مباشرة الحالة من فريق الاستجابة السريعة بمستشفى أجياد للطوارئ والنقل الإسعافي والعلاج التنفسي والتمريض، ومباشرة الحالة أيضا من قبل طبيب استشاري الأعصاب والسكتة الدماغية بالمستشفى الافتراضي عبر تقنية الطب الاتصالي والمرتبط بمستشفى أجياد للطوارئ ضمن مشروع السكتة الدماغية بالوزارة، والذي يتوافر به استشاريو طب الأعصاب والسكتات الدماغية على مدار الساعة، و التواصل مع الاستشاري من خلال الخدمة الافتراضية لتقييم حالة المريض، وأيضاً المساعدة في سرعة اتخاذ القرار الطبي، والإجراءات والخطوات العلاجية اللازمة وفق ما تطلَبه الوضع وباحترافية عالية حتى استقرت الحالة.

استعدادات وجاهزية:

وأكد المدير التنفيذي لمستشفى أجياد للطوارئ والمشرف على مستشفى ومراكز الحرم الدكتور عبدالله بن فيصل الحارثي الجاهزية التامة واستعداد جميع مرافق المستشفى المختلفة ومراكز طوارئ الحرم ومستشفى الحرم لخدمة المعتمرين وزوار الحرم المكي الشريف لموسم رمضان 1443.

وأضاف أن مستشفى أجياد للطوارئ ومستشفى ومراكز طوارئ الحرم تعمل بكامل طاقتها الاستيعابية وبكادر طبي مؤهل لتقديم أفضل رعاية طبية لزوار بيت الله الحرام.