توقع مركز طقس العرب ارتفاع درجات الحرارة غدًا الاثنين الثالث من شهر رمضان المبارك على العديد من المدن السعودية.

ارتفاع درجات الحرارة غدًا

وتوقع المركز أن يبقى الطقس هذه الليلة معتدلًا في عموم المناطق أما غدًا الإثنين من المتوقع أن تسود أجواء حارة نسبيًا إلى حارة في عموم المناطق بينما تبقى معتدلة فوق المرتفعات الجنوبية الغربية، ويكون الطقس مستقرًا في عموم المناطق.

وتصل درجة الحرارة إلى 24 درجة الليلة فيما تصل 38 درجة غدًا في العاصمة الرياض.

حالة الطقس اليوم

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم أن يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الشرقية من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، في حين يكون الطقس مستقرًا على بقية مناطق المملكة، وسماء غائمة جزئيًا على شمال المملكة.

حركة الرياح السطحية

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية تتحول تدريجيًا إلى غربية على الجزء الشمالي والأوسط بسرعة 10-30 كم/ساعة وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 20-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف على الجزأين الشمالي والأوسط ومن متر إلى مترين على الجزء الجنوبي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 10-30 كم/ساعة، وارتفاع الموج من المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.