قبل ساعات من تحري رؤية هلال رمضان 1443 هـ، أعلن خبر الطقس والتنبؤات الجوية، عبدالله العصيمي أن الظروف الجوية ملائمة للترائي.

أجواء الترائي صافية

ونشر العصيمي صورة من خرائط الطقس وعلق عليها بالقول : قبل ساعات من موعد ترائي هلال شهر رمضان فإن الظروف الجوية مناسبة بإذن الله ولا يوجد عوائق تمنع الرؤية من سحب أو غبار، وتوقع العصيمي أن تكون بداية الشهر الفضيل غدًا السبت إن شاء الله.

تحري هلال رمضان 1443

يذكر أن المحكمة العليا دعت عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة إلى تحرِّي رؤية هلال شهر رمضان 1443 مساء يوم الجمعة التاسع والعشرين من شهر شعبان ــ حسب تقويم أم القرى ــ الموافق 1 / 4 /2022م.

ودعت المحكمة العليا من يراه بالعين المجرَّدة أو بواسطة المناظير إبلاغ أقرب محكمة إليه، وتسجيل شهادته إليها، أو الاتصال بأقرب مركزٍ لمساعدته في الوصول إلى أقرب محكمة.

وعبرت المحكمة عن أملها ممن لديه القدرة على الترائي الاهتمام بالأمر، والانضمام إلى اللجان المُشكلة في المناطق لهذا الغرض، واحتساب الأجر والثواب بالمشاركة لما فيه من التعاون على البرِّ والتقوى، والنفع لعموم المسلمين.

10 مراصد تستعد

وتلبية لدعوة المحكمة العليا، تستعد مراصد المملكة الفلكية، وعشرات المترائين ومئات المهتمين بالفلك لتحري رؤية هلال رمضان 1443 هـ.

رصد هلال رمضان حول العالم

من جهة أخرى تستعد معظم دول العالم الإسلامي لرصد هلال الشهر الفضيل اليوم الجمعة، فيما أعلنت كل من بروناي وأستراليا وإندونيسيا وماليزيا عدم رؤية هلال شهر رمضان 1443 اليوم الجمعة وأن غدًا السبت الثاني من مايو هو المتمم لشهر شعبان، وعلى هذا فإن يوم الأحد 03 إبريل أول أيام شهر رمضان المبارك.