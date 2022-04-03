سيظهر الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد في دور نصف النهائي لبطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، غدًا للمرة الـ11 في تاريخه.

نتائج العميد في دور الـ4

وفي مواجهات دور الـ4 للعميد، سبق للنادي وأن فاز في 6 مباريات وخسر 4 مرات، كما حقق العميد اللقب في 3 مرات من قبل.

وتقام مباراة الاتحاد والفيحاء غدًا في نصف نهائي كأس الملك، حيث يواجه الفائز منهما، الفائز من مباراة الهلال والشباب الليلة.

توقيت المباراة

وتنطلق المباراة غدًا في تمام العاشرة مساءً بتوقيت المملكة على ملعب مدينة المجمعة الرياضية، حيث تُنقل المباراة على قناتي SSC 1 SD و SSC 1 HD.

وفي وقت سابق، توقع الناقد الرياضي جمال عارف تأهل ناديي الهلال والعميد إلى نهائي كأس الملك في موسم 2021/ 2022.

وقال عارف في تصريحات لـ برنامج “أكشن مع وليد”: “مع كامل احترامي وتقديري لـ الشباب والفيحاء، ولكن الهلال وكذلك فريق الاتحاد سيتأهلان للنهائي، والبطولة بعد ذلك تعرف من هو صاحبها”.