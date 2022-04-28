تمكنت فرق الدفاع المدني في محافظة ينبع، من العثور، على جثمان مفقود في سيول مركز رخو التابع لمحافظة ينبع؛ وذلك بمساعدة عدد من المواطنين المتطوعين.

تفاصيل الحادث:

وكانت غرفة العمليات بالدفاع المدني، تَلقت بلاغًا عصر أمس الأربعاء، يفيد بسقوط شخص في سيول مركز رخو، بعد هطول أمطار غزيرة سيّلت الشعاب والأودية؛ وذلك قبل انتشاله متوفى بعد بحث استمر لساعات.

ومن الجدير ذكره أن المفقود قد دعا جيرانه إلى مائدة الإفطار في منزله، مساء أمس الأربعاء، إلا أنه توفي غريقًا قبل الإفطار، بعد أن جرفته سيول وادي رخو.