عُثر صباح اليوم، على مفقود الرياض- حي الرمال، المواطن صالح الجنيدل؛ متوفى بعد أن فُقد في السابع من رمضان الحالي بعد خروجه بسيارته من منزله.

وأوضحت جـمعية الـسلام للإغاثة والطـوارئ، في بيان لها، أنه وصل بلاغ لجمعية السلام عن مفقود الرياض بحي الرمال الاسم صالح إبراهيم من يشاهده أو يعثر عليه التواصل مع 911 أو مع رقم ذويه.

بلاغ عن فقدان الجنيدل

وقالت الجمعية عبر تويتر اليوم “نتقدم بالتعازي لأسرة صالح الجنيدل، عظم الله أجركم ونسأل الله أن يرحمه ويغفر له ويبدله بدار خير من الدار الدنيا”.

وكانت الجهات الأمنية ممثلة في قسم الثمامة قد تلقت قبل 9 أيام بلاغاً عن فقدان المواطن: صالح إبراهيم الجنيدل؛ يبلغ من العمر 62 عاماً يركب مركبة من نوع فورد رنجر غمارتين، تغيَّب عن ذويه منذ مساء الجمعة قبل الماضي؛ لتكثّف بعدها الجهات الأمنية وعدة فرق تطوعية ومتطوعون، البحث عن المفقود الذي عُثر عليه اليوم متوفى بأحد المواقع في محافظة رماح.