أعلن ذوو المفقود الكويتي في الحرم المكي، يوسف أحمد العلي، العثور عليه وهو بصحة جيدة بعد 4 أيام من تغيبه وفقدانه.

وقال أحد أبناء المواطن الكويتي المفقود : الحمد لله تعرف أحدهم على الوالد بأحد مجمعات مكة وسأله هل أنت يوسف العلي فقال نعم ومباشرة اتصل هذا الرجل علينا وبشرنا.

وكان الوالد قريب جدًا من نفس الفندق الذي يسكن فيه أخي أحمد وتم استلامه والذهاب به إلى المستشفى للفحوصات كونه لم يأخذ أدويته لمدة أربعة أيام.

وكان عدد من أبناء المفقود نشر صوره على مواقع التواصل مع رقم هاتف للتواصل معه حال العثور عليه أو الوصول إلى أي معلومات عنه.