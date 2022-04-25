قال الإعلامي تركي العجمة إنه لا يؤيد على الإطلاق التصالح بين الاتحاد والنصر بسبب قضية اللاعب المغربي عبدالرزاق حمدالله.

كيال: النصر تجنى على الاتحاد باتهام صريح وإذا كان معه حق لا ندري هل تؤثر العقوبة على المنافسة؟ وهل هي غرامة أو صلح؟

والعجمة يرد: إن شاء الله ما في صلح وكل فريق يأخذ حقه بالقانون

@TurkiAlajmah#كورة_روتانا pic.twitter.com/sLs2iY0Nbn — برنامج كورة (@korarotana) April 25, 2022

وأثناء حديثه مع طارق كيال الناقد الرياضي لـ برنامج “كورة” قال: ” لا أؤيد فكرة التصالح، إن شاء الله كل فريق يأخذ حقه بالقانون”.

وأضاف العجمة: “النصر تقدم بـ شكوى مرتين، الأولى ضد حمدالله وكانت أمام الفيفا، القضية الثانية كانت أمام اتحاد القدم وذلك بعد شكواه لنادي الاتحاد”.

#تركي_العجمة: هناك معلومات تقول إن النصر في شكواه الأولى ضد #حمدالله توجه للفيفا؛ بينما في القضية الثانية توجه لاتحاد القدم @TurkiAlajmah#كورة_روتانا pic.twitter.com/VixMeYNtNg — برنامج كورة (@korarotana) April 25, 2022

مقطع صوتي فجّر الأزمة

وكان رواد موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، تداولوا مقطعًا صوتيًّا منسوبًا لمهاجم النصر السابق والاتحاد الحالي مع حامد البلوي، حيث دار الحديث بينهما في سبتمبر الماضي حول رغبة المهاجم المغربي في اللعب لناد آخر يرغبه، وهو ما يريده الطرف الآخر.

يذكر أن القانوني الرياضي أحمد الأمير كان أكد على أن قضية اللاعب المغربي مع النصر سوف تُصدر قراراتها خلال شهر من قبل لجنة الاحتراف في الاتحاد السعودي لكرة القدم.