تُوج فريق العربي بلقب دوري الدرجة الثانية السعودي، وذلك بعد فوزه- قبل قليل- على نادي القيصومة بهدف دون رد في المباراة النهائية.

فارس عنيزة الأحمر بطلًا لـ الدرجة الثانية بهدف الحربي:

وكان سعد الحربي سجل الهدف الوحيد لـ فارس عنيزة في الدقيقة الحادية والثمانين من عمر المباراة.

وصعد 3 أندية من دوري الدرجة الثانية إلى منافسات دوري الدرجة الأولى “دوري يلو” وهم “العربي والقيصومة والرياض”.

وفاز نادي الرياض على فريق الترجي بنتيجة هدفين لهدف، حيث سجل لـ الرياض اللاعبين محمد الشمري والحاج مالك في الدقيقتين الـ53 والـ63، بعدما كان نادي الترجي المبادر بالتهديف في الدقيقة الـ29 من عمر الشوط الأول عبر اللاعب مهدي بن نصيب.