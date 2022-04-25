نعى العديد من الإعلاميين والمواطنين الشاعر والأديب علي الدميني الذي انتقل الى رحمة الله صباح هذا اليوم في مدينة الدمام، داعين الله له بالرحمة وأن يسكنه الفردوس الأعلى.

العساكر ينعى علي الدميني

وقال ‎مدير المكتب الخاص لسمو ولي العهد، عضو مجلس إدارة مسك الخيرية، بدر العساكر : رحم الله الشاعر الكبير أحد أهم رموز الأدب السعودي.. خالص العزاء لأهله وذويه ومحبيه، إنا لله وإنا إليه راجعون. فيما قال الكاتب توفيق السيف: فقدنا اليوم الكاتب الشاعر المناضل، وداعية الاصلاح. العزاء لعائلته الكريمة ولمحبيه وكل من عرفه.

أما الكاتب عبدالمحسن هلال فقال : رحم الله الصديق والشاعر والمناضل الوطني الإصلاحي وأدخله فسيح جنانه. خالص العزاء لأسرته الكريمة وكافة محبيه داخل وخارج المملكة. إنا لله وإنا إليه لراجعون.

أما عثمان العمير ناشر صحيفة إيلاف فقال : ببالغ الاسف تلقيت خبر تغييب الموت للمبدع علي الدميني الذي كان رائدًا بحق، رافقته شهورًا حين عملت في جريدة اليوم وهي مرحلة أعتز بها.

شاعر وطني كبير

بدورها قالت سعدية مفرح : البقاء لله وحده سبحانه، وإنا إليه راجعون. الفقد موجع جدًا وعزاؤنا أن أبا عادل الشاعر الكبير علي الدميني، الذي رحل عنا صباح هذا اليوم في مدينة الدمام قد ترك وراءه أثرًا يُرى ولا يزول. رحمه الله وأسكنه فسيح جناته.

في حين قال الكاتب عبدالله الغذامي : اللهم في هذا اليوم المبارك وفي هذا الشهر الجليل تقبل عبدك علي الدميني في رضاك وفي رحمتك وجنتك وتغمده برحمتك وعفوك رحلت أيها المبدع وتركت خلفك إرثك وإبداعك، وعرق جبين فكرك وقلبك والتعازي للثقافة والوطن ولمحبيه وعائلته ولنا كلنا.