أعلن صندوق التنمية العقارية، اليوم، عن إيداعه أكثر من 847 مليون ريال في حسابات المواطنين من مستفيدي برنامج “سكني” لشهر أبريل 2022، مؤكداً استمرارية الدعم في موعده المحدد شهرياً للمستفيدين من برنامج القرض العقاري المدعُوم.

وأوضح الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية العقارية منصور بن ماضي، أن إجمالي الدعم لشهر أبريل تجاوز 847 مليون ريال، خُصص بالكامل لدعم أرباح عقود قروض التمويل العقاري المدعُوم، مبيناً أن إجمالي المبالغ المودعة في حسابات مستفيدي “سكني” منذ إعلان برنامج التحول في يونيو 2017م وحتى نهاية شهر أبريل، بلغ نحو 36.8 مليار ريال.

وأكد بن ماضي استمرارية توفير الخيارات التمويلية والسكنية والبرامج المساندة للاستفادة من برنامج القرض العقاري المدعُوم، مشيراً إلى أن “القرض المدعُوم” مكّن بالشراكة مع الجهات التمويلية خلال الربع الأول من العام الجاري 2022 أكثر من 35 ألف أسرة سعودية من تملك السكن.

وبين الرئيس التنفيذي للصندوق أن إيداع الدعم السكني في موعده المحدد يأتي تأكيداً للجهود المشتركة والشراكة مع منظومة الإسكان والجهات التمويلية بهدف زيادة نسبة التملك إلى 70% بحلول 2030، وفق مستهدفات برنامج الإسكان – أحد برامج رؤية المملكة 2030 – وتوفير الحلول السكنية والتمويلية بشكل مستدام عبر بناء الأنظمة والتشريعات الداعمة، موضحاً أن إجمالي المستفيدين من “القرض المدعُوم” منذ بدايته في شهر يونيو 2017 وحتى نهاية الربع الأول 2022م، أكثر من 635 ألف أسرة في مختلف مناطق المملكة.

يُذكر أن صندوق التنمية العقارية يقدم خدمات “القرض العقاري المدعُوم” من خلال أكثر من 43 خدمة إلكترونية عبر البوابة الإلكترونية للصندوق، إضافة إلى خدمة المستشار العقاري، وأجهزة الخدمات الذاتية في فروع الصندوق على مدار 24 ساعة، كما يقوم مركز الاتصال الموحد 199088 وقنوات التواصل الاجتماعي بالرد على استفسارات وأسئلة المستفيدين عن “القرض المدعُوم”.