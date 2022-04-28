يُنافس الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد على لقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بقوة خلال هذا الموسم، حيث اقترب من حسم اللقب.

الاتحاد يحلم باللقب:

ويرغب نادي الاتحاد في تتويج مجهودات لاعبيه، من خلال الفوز باللقب، حيث ودع العميد مؤخرًا بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، على يد الفيحاء بهدف نظيف في نصف النهائي.

ويأمل نادي الاتحاد في استعادة بريقه، والعودة إلى منصات التتويج، عن طريق الفوز ببطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، الغائبة عن الفريق منذ 13 عامًا.

أرقام مميزة لـ الاتحاد:

وتمكن نادي الاتحاد من تصدر جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث حصد 60 نقطة، من 25 جولة، تم خوضها في البطولة حتى الآن.

ويتفوق نادي الاتحاد بفارق 11 نقطة، ومباراتين أكثر من نادي الهلال الذي يحل في المركز الثاني، حيث يمنّي النفس في مواصلة الفوز وعدم التعرض لأي تعثرات تعطل هدفه.

ويُعد فريق الاتحاد هو صاحب أطول سلسلة مع عدم الخسارة في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين خلال هذا الموسم برصيد 15 مواجهة.

وجاءت سلسلة اللاهزيمة على حساب الفرق التالية: “ضمك، الأهلي، التعاون، النصر، أبها، الفيصلي، الرائد، الفيحاء، الباطن، الاتفاق، الطائي، الفتح، الحزم، والشباب”.