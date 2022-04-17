حسمت الغذاء والدواء الجدل المثار حول احتواء عجينة السمبوسة على الزيوت المهدرجة جزئيًا.

#الغذاء_والدواء تؤكد على منع استخدام الزيوت المهدرجة جزئيًا في المنتجات الغذائية؛ لذا لا صحة لما تم تداوله حول احتواء عجائن السمبوسة على الزيوت المهدرجة. pic.twitter.com/Rlcp19SF0W

— هيئة الغذاء والدواء (@Saudi_FDA) April 17, 2022

شائعات حول عجينة السمبوسة

وردت الهيئة على شائعة احتواء عجائن السمبوسة على الزيوت المهدرجة جزئيًا، بالقول: الغذاء والدواء تؤكد على منع استخدام الزيوت المهدرجة جزئيًا في المنتجات الغذائية؛ لذا لا صحة لما تم تداوله حول احتواء عجائن السمبوسة على الزيوت المهدرجة.

مخاطر الدهون المشبعة

وفي وقت سابق أوضحت الهيئة أن الدهون المشبعة توجد بشكل أساسي في الأطعمة الحيوانية مثل الألبان ومنتجاتها واللحوم الحمراء وجلد الدجاج والزبدة، فضلًا عن وجودها في بعض المصادر النباتية مثل زيت النخيل وزيت جوز الهند، وترتبط كثرة استهلاك هذا النوع من الدهون بارتفاع مستوى الكوليسترول في الجسم وزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.