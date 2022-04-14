نفت هيئة الغذاء والدواء ما تردد حول احتواء بودرة العصائر على مواد كيميائية ضارة.

يتم التأكد من جميع المكونات الداخلة في المواد الغذائية وتقييمها، ولا صحة لاحتواء شراب الفاكهة على شكل بودرة على مواد كيميائية ضارة.#الغذاء_والدواء pic.twitter.com/GMVbGeLZiv

— هيئة الغذاء والدواء (@Saudi_FDA) April 14, 2022

وقالت الهيئة إنه يتم التأكد من جميع المكونات الداخلة في المواد الغذائية وتقييمها، ولا صحة لاحتواء شراب الفاكهة على شكل بودرة على مواد كيميائية ضارة.

الغذاء والدواء تنبه من سوء تخزين القهوة

وكانت الهيئة قدّمت في وقت سابق عدة نصائح لسلامة القهوة عند تحضيرها منزليًا، منها عدم استخدام معدات آلة القهوة لأي شيء آخر، وتجنب استخدام معدات تحضير القهوة كالإناء الزجاجي الذي يوضع فيه الشراب في الطهي أو وضع سائل آخر فيه لأن ذلك قد يعرضها لخطر التلوث، والمحافظة على تنظيف آلة القهوة بشكل دوري حتى لا تتراكم الميكروبات أو يتشكل العفن.