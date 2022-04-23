جددت هيئة الغذاء والدواء تحذير مرضى السكري من التهاون في تناول كميات كبيرة من التمر نظرًا لاحتوائه على نسبة عالية من السكريات.

ننصح مرضى السكري بعدم التساهل في تناول كميات كبيرة من التمر والتقليل منها لاحتوائها على كميات عالية من السكريات.#الغذاء_والدواء pic.twitter.com/i2DE8tQAGW

— هيئة الغذاء والدواء (@Saudi_FDA) April 23, 2022

وقالت الهيئة : ننصح مرضى السكري بعدم التساهل في تناول كميات كبيرة من التمور والتقليل منها لاحتوائها على كميات عالية من السكريات.

غسل التمر جيدًا

وفي وقت سابق نصحت الهيئة العامة للغذاء والدواء بغسل التمور جيدًا بماءٍ حار قبل تناولها وذلك لتقليل بقايا المبيدات والمواد الكيميائية في حال وجودها، مع تجنب استعمال المياه المستخدمة في غسله أكثر من مرة.

وأوضحت “الهيئة” أن التمر يتلوث إما بمواد كيميائية كبقايا المبيدات والمعادن الثقيلة والسامة، أو بمواد فيزيائية (الأجسام الغريبة مثل وجود أجزاء معدنية)، أو يتلوث عن طريق نمو الأحياء الدقيقة (الخمائر والعفن).

فوائد صحية متعددة

ونوهت “الهيئة” إلى أن للتمر فوائد صحية عديدة كباقي أنواع الفواكه، ولكن يجب استهلاكه بالحد المعقول لتجنب ارتفاع سكر الدم، لذلك توصي مرضى السكري بعدم التساهل في تناول كميات كبيرة من التمور ومراجعة المختصين (الأطباء وأخصائيي التغذية) لتحديد الكمية التي يمكن تناولها يوميًا، إذ إن جميع أنواع التمور تحتوي على نسب عالية من السكريات باختلاف الصنف ومراحل النضج.

ويحتوي التمر على سكريات ومعادن وفيتامينات السكروز، والجلوكوز، والفركتوز، والنشاء، والبروتين والألياف، والمعادن المغذية مثل البوتاسيوم، والكبريت، والفوسفور، والحديد، والصوديوم، والزنك والمغنيسيوم، إضافةً إلى فيتامينات (أ – ب – ج – هـ)، كما تحتوي قشور التمر على الفلافونويدات التي تعمل كمضادات أكسدة.