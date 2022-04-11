انتهت، منذ قليل، مباراة الغرافة ضد آهال التركماني، ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا 2022، بفوز الفريق القطري بهدفين دون رد.

تعادل بدون أهداف:

وانطلقت مباراة الغرافة ضد آهال التي أُقيمت على إستاد الأمير عبدالله الفيصل في جدة بشكل سريع، حيث ظهر الفريق التركماني بشكل أفضل وفرض سيطرته على وسط الملعب.

وتمكن الفريق القطري من هز الشباك، إلا أن الحكم ألغى الهدف بداعي التسلل، لتستمر المحاولات بحثًا عن إحراز هدف جديد، ولكن تألق الدفاع وإهدار الفرص، حرم اللاعبين من التسجيل في الشوط الأول.

الغرافة يسجل ثنائية:

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي آهال سيطرته على اللعب، إلا أن الفريق القطري تمكن من فض اشتباك التعادل السلبي عند الدقيقة 60 عن طريق شيخ دياباتي برأسية مميزة بعد عرضية من همام أحمد.

وضغط الفريقان بحثًا عن تسجيل هدف جديد، قبل أن ينجح أحمد علاء الدين في تعزيز تقدم فريقه بهدف ثانٍ عن الدقيقة 87، لتنتهي مباراة الغرافة ضد آهال بتحقيق الفوز القطري لفوزه الأول في مرحلة المجموعات.

ورفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الغرافة القطري رصيده إلى 4 نقاط في صدارة مجموعته بمنافسات دوري أبطال آسيا 2022، فيما تجمد رصيد آهال عند نقطة واحدة في المركز الرابع.