انتهت منذ قليل، مباراة فولاد الإيراني ضد الغرافة، ضمن منافسات الجولة الأولي في دور المجموعات الآسيوي، بالتعادل السلبي بدون أهداف.

ملخص مباراة فولاد ضد الغرافة:

وبدأت مباراة فولاد ضد الغرافة بداية سريعة، بضغط مباشر من الفريق الإيراني منذ بداية الشوط الأول، حيث سدد الفريق الأول كرات خطيرة على مرمى الخصم ولكنها مرت بأمان على الفريق القطري.

وبعد محاولات عديدة من الفريقين، حاول فولاد تسجيل الهدف الأول ولكنه فشل، فيما ظهر الفريق القطري على استحياء في المباراة حيث سدد كرة وحيدة على مرمى الفريق الإيراني خلال المباراة.

وانتهت المباراة بين الفريقين بالتعادل السلبي بدون أهداف، حيث خطف كل فريق النقطة الأولى في المجموعة الثالثة.

ترتيب المجموعة الثالثة في دور المجموعات الآسيوي:

وجاء الغرافة القطري في المركز الأول بنقطة واحدة متساويًا مع فولاد الإيراني في عدد النقاط، وينتظر الفريقان نتيجة مباراة شباب أهال ضد شباب الأهلي التي ستقام بعد قليل.