قلد الممثل الكوميدي خالد الفراج، الإعلامي اللبناني جورج قرداحي خلال حلقة اليوم من برنامج “أستوديو 22” الساخر.
لقاء مع سرداحي مرداحي@khalidalfarraj #ستوديو22#رمضان_يجمعنا
اشترك بعرض رمضان على الباقة السنوية
6 شهور علينا و 6 عليكhttps://t.co/eRCA5QCADP#ShahidVIP pic.twitter.com/JiSjy478ar
— MBC1 (@mbc1) April 19, 2022
الفراج يقلد قرداحي:
وظهر الفراج في الفيديو بنفس مظهر وملامح قرداحي وتقمص شخصيته بعد ارتدائه ملابس مشابهة لملابسه، كما أنه قلد نفس حركاته.
وأظهر فيديو نشرته إم بي سي استضافة قرداحي في برنامج باسم “سرداحي مرداحي”.
اترك تعليقاً