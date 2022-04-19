قلد الممثل الكوميدي خالد الفراج، الإعلامي اللبناني جورج قرداحي خلال حلقة اليوم من برنامج “أستوديو 22” الساخر.

الفراج يقلد قرداحي:

وظهر الفراج في الفيديو بنفس مظهر وملامح قرداحي وتقمص شخصيته بعد ارتدائه ملابس مشابهة لملابسه، كما أنه قلد نفس حركاته.

وأظهر فيديو نشرته إم بي سي استضافة قرداحي في برنامج باسم “سرداحي مرداحي”.