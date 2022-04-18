تواصل الفرق السعودية لكرة القدم، تألقها في دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا، حيث قدمت نتائج قوية منذ الجولة الافتتاحية لـ “البطولة القارية”.

الصدارة هدف الأندية :

وتبحث الفرق السعودية “التعاون، الفيصلي، الشباب، والهلال”، عن تأمين الصدارة، حيث يتقاسم الذئاب والدحيل القطري المركز الأول في المجموعة برصيد 6 نقاط.

ويحاول الشباب الابتعاد بالصدارة، حيث يمتلك في جعبته سبع نقاط، من فوزين حققهما على حساب الجزيرة ومومباي سيتي بثلاثة أهداف نظيفة، وتعادل إيجابي بهدف لكل فريق ضد نادي القوة الجوية.

ويعتبر الفيصلي من أبرز الفرق المشاركة في البطولة، في ظهوره الأول في دوري أبطال آسيا، حيث تمكن العنابي من السيطرة على الصدارة برصيد سبع نقاط.

وكان العنابي، قد حقق فوزين على حساب السد القطري، ونسف قرشي الأوزبكي، حيث انتصر على الأول بهدفين مقابل هدف، فيما فاز على الثاني بهدف نظيف.

وافتتح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيصلي، الجولة الأولى في دور المجموعات ببطولة دوري ابطال آسيا، بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق ضد نادي الوحدات الإماراتي.

ويُعد الهلال هو الفريق الوحيد في دور المجموعات، الذي يأتي في الصدارة بالعلامة الكاملة، حيث فاز في جولاته الثلاثة، الأولى بثنائية ضد الشارقة، والثانية ضد الريان بثلاثة أهدف، وهدف وحيد حسم مباراة استقلال دوشنبه.

أداء مميز لـ الفرق السعودية:

وترغب الفرق السعودية في تأمين صدارتها للمجموعات من أجل التأهل للدور المقبل، في بطولة دوري أبطال آسيا، بعد الأداء المميز التي ظهرت به خلال دور المجموعات.