تشتعل منافسات دور المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا، بعد النتائج المذهلة التي قدمتها الفريق المشاركة في المسابقة القارية منذ افتتاح دور المجموعات.

وتسعى الفرق لحسم مقعدها في دور الـ 16، في دوري أبطال آسيا، حيث يتبقي جولتان على حسم نهاية دور المجموعات الخاص بمجموعات الغرب.

ومن المقرر، أن تحسم ثماني فرق مقعدها في دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال آسيا، بواقع 5 فرق يتصدرون المجموعات، فضلًا عن أفضل ثلاث ثوانٍ.

فرق حسمت تأهلها إلى دور الـ 16:

وتمكن الفريق الكروي بنادي الهلال من حسم مقعده منذ الجولة الرابعة في دوري أبطال آسيا، بعد فوزه على نادي استقلال دوشنبه الطاجيكي، بثلاثية نظيفة.

وانضم نادي الشباب لـ الفرق التي حسمت بطاقة الصعود إلى دور الستة عشر، بعد انتصاره بسداسية دون رد على حساب مومباي سيتي، في الجولة الخامسة آسيويًا.

ويعتبر نادي الدحيل القطري، هو ثالث الفريق المتأهلة إلى دور الستة عشر، بعد أن حقق فوزًا قاتل على نادي التعاون، بـ أربعة أهداف مقابل ثلاثة.