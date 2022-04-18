كشف الممثل عبدالمحسن النمر عن حجم ثروته، مشيراً إلى أنه لا يمتلك حتى مليون ريال ولديه فقط منزله وشقة في البحرين.

#مراحل_عبدالمحسن_النمر | بعد كل هذه المسيرة الفنية لا أملك حتى مليون ريال .. لا تتخيلوا بأن أجورنا فلكية كفنانين@AbdulmohsenNmr@Ali_Alalyani #قناة_SBC pic.twitter.com/KnDcl1BLBv

— مراحل مع علي العلياني (@stvMarahel) April 18, 2022

وأضاف عبدالمحسن النمر – خلال لقاء له في برنامج “مراحل مع الإعلامي علي العلياني” – أنه لم يدخر أموالاً أو يحاول الاستثمار في أي عمل آخر “.

أجور الفنانين ليست فلكية

وتابع الفنان عبدالمحسن النمر : ” أنا ما أصرف علي شخصياً.. ولكن على أسرتي .. على بيتي .. يدي مفتوحة”، مضيفاً “أن أجور الفنانين ليست فلكية”.

ورد الممثل عبدالمحسن النمر، على سؤال علي العلياني حول أجره في مسلسل “أبواب الغيم” وأجره في السوق قائلاً: إن” أجره في المسلسل كان 120 ألف دولار وأجره في السوق يقترب من هذا الرقم أيضاً”.