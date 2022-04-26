يسعى التعاون لتحقيق الفوز على باختاكور الأوزبكي، من أجل خطف بطاقة التأهل إلى منافسات الدور التالي من بطولة دوري أبطال آسيا 2022.

سكري القصيم في مواجهة باختاكور

ويلعب التعاون ضد باختاكور، مساء اليوم الثلاثاء، على إستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة، في إطار منافسات الجولة السادسة والأخيرة من مرحلة المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا.

وقبل مواجهة اليوم، يحتل سكري القصيم المركز الثاني في مجموعته بمنافسات بطولة دوري أبطال آسيا 2022 برصيد 7 نقاط، فيما يتذيل الفريق الأول لكرة القدم بنادي باختاكور الأوزبكي الترتيب برصيد 3 نقاط.

نتائج التعاون ضد الفرق الأوزبكية

ويملك الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون سجلًا متوازنًا أمام الفرق الأوزبكية، حيث إنه خاض 3 مباريات ضدهم في البطولة الآسيوية، وكانت البداية خلال مشاركته الأولى في نسخة عام 2017.

ونجح سكري القصيم في الفوز على لوموكوتيف طشقند الأوزبكي بهدف دون رد، قبل أن يتعادلا إيجابيًا في مباراة العودة بنتيجة 4/4، وتلقى خسارة أمام باختاكور في النسخة الحالية، ما يحفزه لتحقيق الفوز اليوم.