ظهرت الفرق السعودية بمستوى مميز على الصعيد الهجومي خلال أول 4 جولات من مرحلة المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا 2022.

الفرق السعودية تفوز بالثلاثة

وارتفع عدد المباريات التي فازت فيها الفرق السعودية بثلاثة أهداف في النسخة الحالية من دوري الأبطال 2022 إلى 6 مواجهات، بعد تجاوز الهلال لفريق استقلال دوشنبه الطاجيكي.

ونجح الشباب في الفوز بنتيجة بثلاثية نظيفة أمام مومباي سيتي، الجزيرة الإماراتي والقوة الجوية العراقي، وفاز الهلال مرتين بالنتيجة ذاتها أمام الريان القطري واستقلال دوشنبه، وتجاوز التعاون فريق سباهان أصفهان بنتيجة 3/0.

التألق في دوري الأبطال

وتتألق الفرق السعودية في دوري الأبطال، حيث نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في خطف أولى بطاقات التأهل إلى دور الـ16 بعد مرور 4 جولات فقط، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ويتصدر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب ترتيب المجموعة الثانية برصيد 10 نقاط، فيما يقع التعاون في المركز الثاني بالمجموعة الرابعة بـ7 نقاط، ويحتل الفيصلي صدارة المجموعة الخامسة برصيد 8 نقاط.