تترقب الجماهير مباراة الفيحاء ضد الاتحاد، مساء اليوم الاثنين، في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، في ظل المنافسة القوية على خطف بطاقة التأهل.

الاتحاد الأقرب لتحقيق الفوز:

وتوقع النقاد الرياضيون في برنامج “أكشن مع وليد”، فوز العميد وتأهله إلى النهائي، وقال سامي الحريري: “فوز الاتحاد على الفيحاء مسألة وقت.. اللي عنده الحارس مارسيلو غروهي لا خوف عليه”.

وقال سلطان اللحياني: “أقول للفيحاء خذ بالك من الاتحاد.. غدًا قوة هجومية في مواجهة دفاع قوي.. الأفضلية اتحادية”، وتابع محمد الشيخ: “قد يفوز العميد بنتيجة كبيرة وقد يفجر الفيحاء مفاجأة؛ فالعميد ثاني الكبار ويريد أن يعود إلى البطولات”.

وفي السياق ذاته، علق طارق النوفل قائلًا: “الإدارة الاتحادية مهتمة بتحقيق بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين ولا تقل أهميتها عن الدوري.. العميد الأقرب للتأهل من أمام الفيحاء”.

الهلال ينتظر الفائز:

وانتهت مباراة الهلال ضد الشباب التي أُقيمت على إستاد الأمير فيصل بن فهد في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، بفوز الزعيم بنتيجة 2/ 1، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وينتظر الزعيم الفائز من مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء ضد العميد المقرر إقامتها، مساء اليوم الاثنين، على ملعب مدينة المجمعة الرياضية، لمواجهته في نهائي بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.