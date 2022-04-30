يحل الفريق الأول كرة القدم بنادي الفيصلي، ضيفًا ثقيلًا، على نظيره نادي أبها، ضمن منافسات الجولة الـ26 في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكان الفيصلي قد حسم تأهله إلى دور الـ16، في بطولة دوري أبطال آسيا، في أول مشاركة للعنابي بالبطولة القارية، حيث صعد لأدوار خروج المغلوب متصدرًا لمجموعته.

الفيصلي ضد أبها:

ومن المقرر، أن يقام لقاء الفيصلي ضد نادي أبها، يوم الجمعة المقبل، الموافق 6 مايو، عند الساعة 7:10 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية.

ويستضيف استاد مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية، أحداث مباراة العنابي ضد أبها، في الجولة الـ26 بدوري محمد بن سلمان للمحترفين.

رقم مُميز لـ الفيصلي:

ويُعد نادي الفيصلي، من أبرز الفرق التي ظهرت بشكل مميز خلال منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث قدم لاعبو العنابي أداء جيد في المواجهات المحلية.

ويعتبر نادي الفيصلي هو أكثر أندية الدوري السعودي خلال الموسم الحالي تسديدًا في العارضة، برصيد 18 مرة، بين القائمين والعارضة، حيث كان نجوم الفريق أكثر فاعلية على المرمى ولكنهم لم ينجحوا في ترجمة هذه الفاعلية إلى أهداف.

ويحتل نادي الفيصلي المركز الحادي عشر في جدول دوري محمد بن سلمان للمحترفين، برصيد 28 نقطة، حيث لعب 25 جولة، وفاز في 6 مباريات وتعادل في 10، وخسر 9 آخرين.

ويعتبر نادي الفيصلي قريباً من مناطق الهبوط، حيث سيكون أول أهدافه بعد عودة فعاليات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، هي الفوز في جميع مواجهاته للهروب من شبح الهبوط.