يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيصلي، نظيره نادي الوحدات الإماراتي، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا.

الفيصلي ضد الوحدات:

ومن المقرر، أن تنطلق مباراة الفيصلي والوحدات الإماراتي، غدًا السبت، عند الساعة الحادية عشرة والربع مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية.

ويحتضن لقاء العنابي ضد نظيره الوحدات الإماراتي، في الجولة الخامسة آسيويًّا، على ملعب الأمير محمد بن فهد.

الفيصلي لحسم التأهل:

يرغب نادي الفيصلي في تحقيق نتيجة إيجابية على نادي الوحدات الإماراتي من أجل حسم مقعده في دور الستة عشر ببطولة دوري أبطال آسيا.

وقدم نادي الفيصلي أداء مميزًا في أول مشاركة تاريخية له في دوري أبطال آسيا، حيث نجح الفريق في التربع على الصدارة منذ الجولة الأولى آسيويًّا.

ويحتل نادي الفيصلي الصدارة برصيد ثماني نقاط، ونسف قرشي في المركز الثاني برصيد خمس نقاط، ويتساوى السد والوحدات بنفس الرصيد بـ 4 نقاط.