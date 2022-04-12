انتهى، منذ قليل، الشوط الأول من مباراة الفيصلي والسد، في إطار مواجهات الجولة الثانية من مرحلة المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا 2022، بالتعادل الإيجابي.

تعادل الفيصلي والسد:

وبدأت مباراة الفيصلي والسد المقامة على ملعب الأمير محمد بن فهد في الدمام بشكل سريع، وتمكن الفريق القطري من فض اشتباك التعادل السلبي بعد مرور 4 دقائق فقط.

وأحرز حسن الهيدوس هدف التقدم بعد تلقيه تمريرة مميزة من أكرم عفيف، لينتفض لاعبو عنابي سدير بحثًا عن التعادل، وأطلق هشام فايق تسديدة قوية، مرت أعلى مرمى فريق السد القطري.

محاولات مستمرة:

وتمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيصلي من فرض سيطرته، قبل أن يسجل هشام فايق التعادل عند الدقيقة 16 برأسية مميزة بعد تلقيه عرضية من الأسترالي مارتن بويل.

واستمرت محاولات الفريقين لتسجيل هدف جديد، وسط تألق من الدفاع وغياب الفاعلية الهجومية على المرميين، لتنتهي أحداث الشوط الأول من مباراة الفيصلي والسد بالتعادل بنتيجة 1/ 1.

ترتيب المجموعة في دوري أبطال آسيا:

وقبل مباراة اليوم، يملك الفيصلي نقطة واحدة في مجموعته بمنافسات دوري أبطال آسيا 2022، بالتساوي مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي السد القطري، فيما تصدر ناساف الترتيب بعد فوزه على القوة الجوية اليوم.