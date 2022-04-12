تمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيصلي من تحسين نتائجه، بعد الفوز الأول في تاريخه في دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا، على حساب نادي السد القطري، ضمن منافسات الجولة الثانية.

ونجح الفريق الأول لـ العنابي من الفوز بهدفين لهدف على حساب السد القطري، ضمن منافسات الجولة الثانية في دور المجموعات الآسيوي، فيما تعادل إيجابيًا ضد الوحدات الأردني خلال مباراة الافتتاح.

ومن المقرر، أن تقام مباراة الفيصلي ضد نسف قرشي، يوم الجمعة 15 أبريل، عند الساعة الحادية عشرة والربع مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية، على ملعب الأمير محمد بن فهد .

الفيصلي يبحث عن فوزه الثاني:

ويطمح نادي الفيصلي في تحقيق نتائج جيدة، خلال الجولة الثالثة في دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا، بعد مرور أول جولتين، حيث تمكن العنابي من اقتناص أربع نقاط يتصدر بهم المجموعة الخامسة.

ويتسلح الفريق الكروي الأول بنادي الفيصلي بعاملي الأرض والجمهور، ضد نسف قرشي الأوزبكي، حيث يأمل في تحقيق نتيجة إيجابية في الجولة المقبلة في دور المجموعات بالبطولة الآسيوية.