عاود الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيصلي تدريباته الجماعية، مساء الثلاثاء، استعدادًا لمواجهة ناساف الأوزبكي، يوم الجمعة المقبل، ضمن منافسات الجولة الثالثة.

الفيصلي يبدأ تحضيراته:

وقسم الجهاز الفني لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيصلي إلى مجموعتين، حيث اكتفى المشاركون في مباراة السد القطري بصفة أساسية بتمارين استرجاعية في الصالة الرياضية بالفندق.

وأدى اللاعبون في المجموعة الثانية تمارين بدنية متنوعة، بالإضافة إلى العديد من التمارين الفنية بمساحات صغيرة، قبل أن يختتم الحصة التدريبية بمناورة على جزء من مساحة الملعب.

وفي السياق ذاته، واصل نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيصلي، إيغور روسي برنامجه العلاجي تحت إشراف الجهاز الطبي، حيث اكتفى بالجري حول الملعب، بجانب عدد من تمارين التقوية.

عنابي سدير في دوري أبطال آسيا:

ولعب الفيصلي ضد السد ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا 2022، وانتهت المباراة بفوز عنابي سدير بهدفين مقابل هدف، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وتقدم عنابي سدير إلى المركز الثاني في جدول ترتيب دوري أبطال آسيا 2022 برصيد 4 نقاط، فيما تجمد رصيد الفريق الأول لكرة القدم بنادي السد القطري عند نقطة واحدة في المركز الثالث.