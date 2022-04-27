ضمن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيصلي التأهل رسميًّا إلى منافسات دور الـ16 من بطولة دوري أبطال آسيا 2022.

الفيصلي يضمن التأهل:

وساهمت نتائج مباريات الليلة في الجولة الأخيرة من مرحلة المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا في حسم الفيصلي لبطاقة تأهله بشكل رسمي قبل مواجهته المرتقبة ضد السد القطري، مساء الأربعاء على ملعب الأمير محمد بن فهد.

وحرص حساب النادي الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، على تهنئة الفريق الأول لكرة القدم بالصعود، وعلق قائلًا: “رسميًّا.. عنابي سدير الآسيوي إلى دور الـ16.. هيا بنا يا أبطال”.

وقبل مباراة الغد، يملك الفيصلي في رصيده 9 نقاط، ويحتل صدارة مجموعته في البطولة الآسيوية، وبفارق نقطة عن ناساف الأوزبكي الوصيف، فيما يتذيل الفريق الأول لكرة القدم بنادي السد القطري الترتيب برصيد 4 نقاط.

التأهل الآسيوي الأول:

ونجح عنابي سدير في التأهل إلى منافسات دور الـ16 خلال مشاركته الأولى في تاريخ بطولة دوري أبطال آسيا، ليكرر انطلاقة 4 فرق سعودية، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).