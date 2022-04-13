نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيصلي في الظهور بشكل مميز في دوري أبطال آسيا 2022، رغم معاناته على الصعيد المحلي.

الفيصلي يُعاني محليًا

ويُعاني عنابي سدير من تراجع النتائج هذا الموسم، حيث يحتل المركز الـ11 في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 28 نقطة من الفوز 6 مرات، والتعادل 10 مرات، وخسر 9 لقاءات.

كما ودع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيصلي منافسات بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين بعد خسارته أمام الأهلي بهدفين مقابل هدف ضمن منافسات دور الـ16.

التألق في دوري أبطال آسيا

وخالف عنابي سدير التوقعات، وخطف الأنظار خلال مشاركته في بطولة دوري أبطال آسيا للمرة الأولى في تاريخه، حيث بدأ مشواره بالتعادل مع الوحدات الأردني، قبل أن يفوز على السد القطري في الجولة الثانية.

ويأمل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيصلي في مواصلة تألقه ضمن منافسات بطولة دوري أبطال آسيا، وتجاوز عقبة ناساف الأوزبكي، للاقتراب من التأهل إلى الدور التالي.

ومن المقرر أن يلعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيصلي ضد ناساف، مساء يوم الجمعة المقبلة، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا 2022.