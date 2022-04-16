واصل الفريق الكروي الأول بنادي الفيصلي تألقه في مجموعته ببطولة دوري أبطال آسيا، محققًا الفوز على فريق ناساف كارشي الأوزبكي بهدف دون مقابل في الجولة الثالثة من دور المجموعات بالبطولة.

عنابي سدير يكتب التاريخ آسيويًّا:

واستلم الرأس أخضري جوليو تفاريس الكرة بمهارة شديدة ليسددها في الشباك الأوزبكية بالدقيقة الثلاثين، معلنًا تقدم عنابي سدير بالشوط الأول.

وفي الشوط الثاني، حافظ عنابي سدير على تقدمه ليحقق 3 نقاط ثمينة، ليصل رصيده إلى 7 نقاط متصدرًا المجموعة الخامسة في البطولة، بينما تجمد رصيد فريق ناساف عند 4 نقاط في المركز الثالث.