يطمح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيصلي في تحقيق الفوز في الجولة الأخيرة من دوري أبطال آسيا، لاقتحام قائمة خاصة تضم 4 فرق سعودية.

عنابي سدير يُلاقي السد القطري:

ومن المقرر أن يلعب الفيصلي ضد السد القطري، مساء يوم غد الأربعاء، على ملعب الأمير محمد بن فهد، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من مرحلة المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا 2022.

وقبل مباراة الغد، يملك الفيصلي في رصيده 9 نقاط، ويحتل صدارة مجموعته في البطولة الآسيوية، وبفارق نقطة عن ناساف الأوزبكي الوصيف، فيما يتذيل الفريق الأول لكرة القدم بنادي السد القطري الترتيب برصيد 4 نقاط.

الفيصلي يستهدف اقتحام قائمة مميزة:

ويحتاج الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيصلي إلى تحقيق الفوز في مباراته ضد السد القطري، من أجل ضمن التأهل إلى دور الـ16 في مشاركته القارية الأولى، لتكرار انطلاقة الرباعي الاتحاد، الأهلي، النصر والاتفاق.

ونجح الأربع فرق في تجاوز مرحلة المجموعات خلال أول مشاركة في دوري أبطال آسيا بنظامها الحالي منذ 2003، حيث بدأ الاتحاد مشوراه في البطولة القارية عام 2004 بمسيرة استثنائية، وتوج باللقب.

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في تجاوز مرحلة المجموعات بالنسخة التالية، قبل أن يُكرر الاتفاق الأمر ذاته في 2009، وتمكن النصر من التأهل في عام 2011، ولكنه ودع البطولة من الدور ثمن النهائي.