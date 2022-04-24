رفض الفريق الكروي الأول بنادي الفيصلي الهزيمة أمام نادي الوحدات الأردني، بالتعادل بهدف لكل فريق في الجولة الخامسة من دور المجموعات بـ دوري أبطال آسيا.

أهداف المباراة |

الفيصلي يواصل تألقه في دوري الأبطال، ويخطف نقطة ثمينة من الوحدات.#الفيصلي 1 × 1 #الوحدات#الفيصلي_الوحدات#قنوات_SSC pic.twitter.com/YkNUoyYVen

— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) April 23, 2022

وكان الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين.

الفيصلي يرد سريعًا:

وفي الدقيقة الـ92 سجل أحمد سريوة هدف التقدم لـ الوحدات، لكن الرد جاء سريعًا عبر اللاعب الأسترالي مارتن بويل في الدقيقة الـ95.

وأصبح رصيد عنابي سدير بعد التعادل 9 نقاط في صدارة المجموعة الخامسة، بينما أصبح رصيد الوحدات 5 نقاط.