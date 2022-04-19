يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيصلي، نظيره نسف قرشي الأوزبكي، ضمن منافسات الجولة الرابعة في دور المجموعات ببطولة دوري ابطال آسيا.

ومن المقرر، أن تنطلق مباراة الفيصلي ضد نسف قرشي الأوزبكي، الليلة، عند الساعة الحادية عشرة والربع مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية على ملعب الأمير محمد بن فهد بمدينة الدمام.

أفضلية تاريخية تلاحق الفيصلي:

كانت المواجهة الأولى لـ الفيصلي ضد نسف قرشي الأوزبكي، خلال الجولة الثالثة في دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا، خلال النسخة الحالية التي تقام على أرض المملكة.

وحقق الفريق الكروي الأول لنادي الفيصلي الفوز بهدف نظيف، وبالتالي يتسلح العنابي بهذه الأفضلية التاريخية، قبل مواجهة الفريق الأوزبكي، الليلة، في الجولة الرابعة.