يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيصلي، نظيره نادي نسف قرشي الأوزبكي، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا.

أداء مميز لـ العنابي في دوري الأبطال:

ويقدم نادي الفيصلي أداءً مميزاً وقوياً منذ بداية دور المجموعات الآسيوي، حيث نجح في تحقيق مستوى رائع واقتناص سبع نقاط من أول ثلاث جولات.

وحقق الفيصلي فوزه الأول على حساب السد القطري بهدفين مقابل هدف، بينما انتصر على نسف قرشي الأوزبكي في المباراة الماضية بهدف نظيف، وكان قد افتتح مشواره بتعادل ضد الوحدات.

أفضلية تدعم الفيصلي:

ويعتبر الفيصلي من أفضل الفرق المشاركة في دور المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا، حيث حقق نتائج جيدة في أول مشاركاته في الحدث القاري.

وحقق الفريق الكروي الأول بنادي الفيصلي، أفضلية كبيرة بعد فوزه بهدف نظيف، على نادي نسف قرشي الأوزبكي، في أول المواجهات التاريخية بين الفريقين.

ويأمل الفيصلي أن تدعمه أفضليته على نادي نسف قرشي الأوزبكي، في تحقيق فوزه التاريخي الثالث في دوري أبطال آسيا، والثاني على الفريق الأوزبكي.