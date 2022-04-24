يأمل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيصلي مواصلة مشواره في دوري أبطال آسيا 2022، وتجاوز عقبة السد القطري، لخطف بطاقة التأهل إلى دور الـ16.

عنابي سدير يواجه السد

ويلعب الفيصلي ضد السد القطري، مساء يوم الأربعاء المقبل، في إطار مواجهات الجولة السادسة والأخيرة من مرحلة المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا.

ورفع عنابي سدير رصيده إلى 9 نقاط في صدارة مجموعته بمنافسات دوري أبطال آسيا 2022، وبفارق نقطة عن ناساف الأوزبكي الوصيف، فيما يتذيل الفريق الأول لكرة القدم بنادي السد القطري الترتيب برصيد 4 نقاط.

الفيصلي يطمح لتكرار تأهل النصر

وتُعد مباراة الفيصلي ضد السد تكرارًا لمواجهة الفريق القطري أمام النصر ضمن منافسات مرحلة المجموعات في النسخة الماضية من دوري أبطال آسيا، وتمكن العالمي من الفوز بنتيجة 3/1 و2/1، ليتأهل في الصدارة.

ونجح عنابي سدير في التغلب على الفريق الأول لكرة القدم بنادي السد ذهابًا بنتيجة 2/1، ويطمح لتحقيق الفوز عليه مجددًا وتكرار سيناريو النصر، من أجل خطف بطاقة التأهل في صدارة مجموعته، في مشاركته الأولى بالبطولة القارية.