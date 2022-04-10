يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيصلي، نظيره السد، ضمن منافسات الجولة الثانية في دور المجموعات بدوري أبطال آسيا.

الفيصلي يبحث عن الفوز الأول:

وحقق الفيصلي نقطة وحيدة من التعادل الإيجابي ضد نادي الوحدات الإماراتي، في منافسات الجولة الأولى في المجموعة الخامسة.

وتمكن نادي الفيصلي من تسجل هدف التقدم ضد الوحدات، في الدقيقة الـ 12 من بداية الشوط الأول عن طريق هشام فايق، ولكن تمكن الخصم من التسجيل في الشوط الثاني، وتعديل النتيجة.

ويطمح العنابي في الفوز الأول غدًا على حساب نادي السد في المواجهة الأولى التي تجمع الفريقين تاريخيًّا في دور المجموعات بـ دوري أبطال آسيا.

ويرغب الفريق الكروي الأول لـ الفيصلي في تحقيق نتيجة إيجابية غدًا، من أجل ضمان تمثيل مميز للمملكة العربية السعودية، التي تستضيف فعاليات دور المجموعات الآسيوي.

ويأتي الفيصلي في المركز الأول برصيد نقطة واحدة، بينما يأتي باقي الفرق على النحو التالي بنفس الرصيد “الوحدات، نسف قرشي، السد”.

موعد مباراة الفيصلي ضد السد:

ومن المقرر، أن تقام مباراة الفيصلي ضد السد يوم غد الاثنين الموافق 11 إبريل، عند الساعة الحادية عشرة والربع مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية، ويحتضن اللقاء ملعب “محمد بن فهد”.