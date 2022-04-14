يسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيصلي لمواصلة انطلاقته المميزة في دوري أبطال آسيا 2022، وتجاوز عقبة ناساف الأوزبكي.

نتائج ناساف ضد الفرق السعودية

وتُعد مباراة الفيصلي ضد ناساف هي الرابعة التي تجمع الفرق الأوزبكي بالأندية السعودية على ملاعبهم، حيث واجه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرتين، فيما خاض مواجهة واحدة أمام الفتح.

وفاز الأهلي على ناساف مرتين في دوري أبطال آسيا بنتيجة 2/1، فيما لعب أمام الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح في الملحق المؤهل للبطولة نسخة 2017، وفاز النموذجي بهدف دون رد.

ويأمل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيصلي لمواصلة انتصارات الفرق السعودية أمام ناساف الأوزبكي، خاصة أن الفوز سيمنحه صدارة المجموعة ويُعزز من فرصه في التأهل إلى الدور التالي.

الفيصلي يواجه ناساف في دوري الأبطال غدًا

ومن المقرر أن يلعب الفيصلي ضد ناساف، مساء يوم الجمعة، على ملعب الأمير محمد بن فهد في الدمام، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا 2022.

وقبل مباراة الغد، يحتل عنابي سدير المركز الثاني في جدول ترتيب مجموعته بمنافسات بطولة دوري أبطال آسيا 2022 برصيد 4 نقاط، بالتساوي مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي ناساف المتصدر.