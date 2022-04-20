يقدم الفريق الكروي الأول بنادي الفيصلي، أداءً أكثر من رائع في مرحلة دور المجموعات بـ بطولة دوري أبطال آسيا، ليعوض بها تراجعه المحلي في بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الفيصلي يتصدر مجموعته:

ويتواجد عنابي سدير في صدارة المجموعة الخامسة في بطولة دوري الأبطال الآسيوي برصيد 8 نقاط من تعادل مع فريق الوحدات الأردني وتعادل أمام ناساف كارشي الأوزبكي، بينما حقق الفوز على ناديي السد القطري وناساف كارشي في الجولتين الثانية والثالثة.

وكان عنابي سدير حقق الفوز على نادي الفتح يوم 17 مارس الماضي في الجولة الـ25 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث يتواجد في المركز الحادي عشر في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 28 نقطة.

عنابي سدير في مواجهة قوية أمام الوحدات:

وسيلعب الفيصلي مساء السبت المقبل مع فريق الوحدات الأردني بالجولة الخامسة من دور المجموعات بـ دوري أبطال آسيا، حيث يطمح عنابي سدير في الفوز والوصول للنقطة رقم 11؛ للاقتراب شيئًا فشيئًا من التأهل لدور ثمن النهائي.