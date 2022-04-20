انتهت، منذ قليل، مباراة الفيصلي ضد ناساف كارشي الأوزبكي في الجولة الرابعة من مرحلة المجموعات في دوري أبطال آسيا، بالتعادل السلبي بين الفريقين.

الفيصلي ضد ناساف:

وبدأت مباراة الفيصلي ضد ناساف الأوزبكي التي أقيمت على إستاد الأمير محمد بن فهد في الدمام بشكل سريع، وسط تألق من الدفاع، لتفشل محاولات الفريقين في هز الشباك خلال أحداث الشوط الأول.

وفرض الفريق الأول لكرة القدم بنادي ناساف سيطرته خلال أحداث الشوط الأول، وأهدر لاعبيه أكثر من فرصة، في حين لم يظهر عنابي سدير بالمستوى المتوقع، حيث فشل لاعبيه في إطلاق أي تسديدة.

محاولات مستمرة:

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، استمرت محاولات الفريقين وسط تحفظ دفاعي، وأهدر مارتن بويل فرصة تسجيل الهدف الأول، واستحوذ فريق ناساف على اللعب في وسط الملعب، لتنتهي المباراة بالتعادل بدون أهداف.

ورفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيصلي رصيده إلى 8 نقاط في صدارة مجموعته بمنافسات دوري أبطال آسيا 2022، فيما وصل رصيد ناساف إلى 5 نقاط في المركز الثاني.